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Путин пожелал детям исполнения желаний в ходе осмотра выставки «Россия» на ВДНХ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Президент России Владимир Путин во время своего первого посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ в понедельник, 4 декабря, пожелал детям исполнения желаний.

В ходе осмотра выставки глава государства посетил залы экспозиции «Движение первых» и платформы «Россия — страна возможностей», посвященные достижениям страны и связанные между собой ключевым девизом «Мечта — начало любого открытия».

Осмотрев залы, Путин маркером написал пожелание на стене павильона: «Исполнения желаний, планов». Ребята, вместе с которыми президент осматривал павильон, тоже оставили свои пожелания на выставке. Они пожелали ее будущим посетителям добра, любви и удачи.

Кроме того, глава государства пообщался на выставке с детьми, занимающимися общественными работами. Мальчик по имени Глеб рассказал ему про свои успехи. Он рассказал, что участвовал в экологическом конкурсе, делая репортаж о том, как помогает защищать окружающую среду, убирая мусор и делая скворечники.

Когда Путин уточнил, где Глеб всё это делал, мальчик ответил: «На тропе здоровья, в Ставрополе, знаете, где это?» Президент улыбнулся и ответил: «Знаю, конечно, знаю».

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Во время визита на выставку российский лидер также прочитал желания детей на шарах «Елки желаний», которые сам исполнит. Повезло двум девочкам и мальчику. Дети живут в Санкт-Петербурге и Костромской области. Девочка мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей, а один из мальчиков мечтает побывать на озере Байкал. Третий счастливчик, наугад выбранный президентом, мечтает посетить музей Эрмитаж.

В этот же день заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия» рассказала корреспонденту «Известий» о важности участия в благотворительной акции «Елка желаний».

По ее мнению, акция стала возможностью привлечь внимание к проблемам и к детям, которые нуждаются в таком внимании и поддержке. Голикова также сообщила, что она всегда участвует в этой благотворительной акции. Так, в прошлом году ей попалась дочка участника специальной военной операции (СВО). Голикова добавила, что она общается со своими подопечными и после окончания акции.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.

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