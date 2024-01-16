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Политолог усомнился, что президентство Трампа завершит украинский конфликт

Политолог Синельников-Оришак: Трамп не закончит конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Экс-президент США Дональд Трамп вряд ли одержит победу на предстоящих президентских выборах. Как вместе с тем отметил политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в разговоре с «Известиями» 16 января, даже если Трампу удастся занять пост президента, он не поспособствует окончанию украинского конфликта, так как он выгоден США.

«На прилет инопланетян я бы даже больше поставил, чем на победу Трампа. Кроме того, не стоит предполагать, что в случае выигрыша Трамп забудет про конфликт на Украине. Это выгодно США, и так или иначе он будет продолжаться», — считает американист.

Он также отметил, что у бывшего президента США мало шансов на победу на выборах не потому, что американские элиты решат совершить против него «заговор». Причина, по мнению политолога, заключается в том, что Трамп не подходит для этой должности.

«Человек имел всё, но в силу своих личностных черт не смог этим воспользоваться», — указал Синельников-Оришак.

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Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%). Бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа.

В начале декабря 2023 года журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Сам Трамп еще весной 2023 года пообещал, что в случае победы на выборах успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства Джо Байдена в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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