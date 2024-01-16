«Разговоры о важном»: темы уроков в 2024 году

В сентябре 2022 года в российских школах стартовал проект под названием «Разговоры о важном». Теперь учебная неделя у школьников и учеников колледжей и ссузов начинается с занятий, затрагивающих разные важные темы общей направленности. В ходе таких уроков ученикам объясняют подоплеки исторических событий, рассказывают о различных памятных датах, затрагивают общественные и экологические проблемы. Подробнее о проекте, а также о темах, которые будут обсуждаться во втором полугодии 2023 — 2024 учебного года, — в материале «Известий».

«Разговоры о важном»: история проекта, важность, посещение

Проект внеурочных занятий «Разговоры о важном» был запущен 1 сентября 2022 года под руководством Министерства просвещения Российской Федерации. Во всех школах, колледжах и ссузах страны учебная неделя теперь начинается с классного часа, в рамках которого обсуждают широкий круг насущных вопросов. Главными темами являются патриотизм, гражданское воспитание, экология, историческое просвещение и др.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, уроки «Разговоры о важном» призваны сформировать у школьников гордость за Россию, в увлекательной форме познакомить с историей, традицией и культурным наследием страны, а также побудить учащихся самостоятельно искать исторические факты и больше читать.

Главной особенностью таких уроков является их формат. Если обычное школьное занятие часто выглядит как монолог преподавателя, то на таких делается упор на диалоге между учителем и учениками.

Темы предстоящих уроков публикуются на официальном сайте проекта, там же заблаговременно размещаются сценарий для проведения занятия, видео, презентации, а также ссылки для проведения интерактивных заданий.

Материалы для разных классов отличаются своим содержанием и заданиями. Они разделены на пять групп по два — три класса. Занятия в рамках проекта также проводятся учащимся по программам среднего профессионального образования.

Хоть и «Разговоры о важном» являются внеурочной деятельностью и относятся к дополнительной учебной программе, их посещение обязательно. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту внеурочная деятельность является частью образовательной программы, однако выставление оценок на таких занятиях не предусмотрено.

«Разговоры о важном»: темы уроков в январе 2024 года

В 2023 — 2024 учебном году «Разговоры о важном» поднимают ряд интересных вопросов, большое внимание уделяется важнейшим историческим событиям и круглым датам. Всего до конца года запланировано 18 уроков.

На данный момент на официальном сайте опубликованы темы январский занятий, с материалами прошедших уроков может ознакомиться любой желающий. Презентации, видео и рекомендации по будущим темам опубликуют ближе к их датам.

9 января — «От А до Я. 450 лет „Азбуке“ Ивана Фёдорова». В рамках урока была освящена историческая тема, призванная не только рассказать об азбуке времен Ивана Грозного, но и вызвать у учащихся чувство патриотизма и гордости за родную страну.

15 января — «Налоговая грамотность». Во время обсуждения этой важной темы главная задача учителей заключалась в формировании основ экономического мышления у учащихся.

22 января — «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Занятие будет направлено на формирование патриотизма у учащихся, а также уважения и чувства гордости к страницам истории и подвигам предков.

29 января — «Союзники России». В ходе урока будет обсуждаться экономическое, культурное и политическое сотрудничество России с союзными государствами, а также важность этих связей.

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«Разговоры о важном»: темы уроков в феврале 2024 года

5 февраля — «Менделеев. 190 лет со дня рождения». Ученики познакомятся или узнают новую информацию о великом ученом, разработавшем всемирно известную периодическую систему химических элементов.

12 февраля — «День первооткрывателя». Занятие будет посвящено важности этой даты, а также исторического события, связанного с этим днем.

19 февраля — «День защитника Отечества». Урок будет проводиться с целью формирования у учеников понимания роли вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан, а также воспитания чувства благодарности тем, кто защищает страну.

26 февраля — «Как найти свое место в обществе?». Данная тема была введена в план с учетом пожеланий детей и учителей. Занятие будет направлено на поиск ответов на главный вопрос урока.

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«Разговоры о важном»: темы уроков в марте 2024 года

4 марта — «Всемирный фестиваль молодежи». Будет освещено самое масштабное молодежное событие в мире, которое состоится 1-7 марта по указу Президента России Владимира Путина.

11 марта — «Первым делом самолеты... О гражданской авиации». В ходе урока учащиеся обсудят значение авиации для человека, историю ее развития, а также современное авиастроение и профессии этой сферы.

18 марта — «Крым — дорога домой». В 10-ю годовщину присоединения Крыма ученики узнают о важности полуострова, его значении для России, а также об истории присоединения. Занятие будет направлено на формирование чувства патриотизма и уважения к достижениям Родины.

25 марта — «Россия — здоровая держава». Урок пройдет с упором на важность физического и психического здоровья человека, а также причины поддержания здорового образа жизни.

«Разговоры о важном»: темы уроков в апреле 2024 года

1 апреля — «Цирк! Цирк! Цирк!». Во время занятия ученики обсудят, почему цирк имеет такую большую популярность как у детей, так и у взрослых. В ходе урока вспомнят великих цирковых артистов, среди которых Михаил Румянцев, Юрий Никулин и Леонид Енгибаров.

8 апреля — «Вижу Землю». Тема урока приурочена ко Дню космонавтики и названа в честь одноименной книги Юрия Гагарина, первого человека в космосе.

15 апреля — «215 лет со дня рождения Гоголя». В этот день ученики узнают или вспомнят о великом русском писателе, а также о его произведениях и интересных фактах из жизни.

22 апреля — «Экологичное потребление». На уроке будут обсуждать сокращение потребления, переработку энергии и повторное использование материалов, чтобы снизить вред, причиняемый деятельностью человека окружающей среде.

29 апреля — «Труд крут!». В канун Первомая занятие посвятят формированию у школьников позитивного отношения к труду, а также развитию интереса у подростков к выбору будущей профессии.

«Разговоры о важном»: темы уроков в мае 2024 года

6 мая — «Урок памяти». На занятии в преддверии Дня Победы будут обсуждать память поколений и события прошлого, которые не стоит забывать.

13 мая — «Будь готов! Ко дню общественных организаций». Это занятие приурочено к празднованию в России 19 мая Дня детских общественных объединений и организаций, который берет свое начало из Советского Союза и раньше носил название «День пионерии».

20 мая — «Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина». Последний урок учебного года в рамках проекта «Разговоры о важном» пройдет в преддверии дня рождения великого поэта, а также празднования Дня русского языка, который отмечается 6 июня. В этот день ученики поговорят о жизни писателя, а также том, насколько он изменил русский язык.