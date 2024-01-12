«Разговоры о важном» 15 января — тема и программа занятия

Очередной урок из цикла «Разговоры о важном» проведут в школах и колледжах 15 января. Он будет посвящен налогам и налоговой грамотности. Какие мероприятия пройдут в разных классах в этот день, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 15 января — тема урока

Занятие «Налоговая грамотность» станет вторым в новом году. Его цель — развитие основ экономического мышления школьников и студентов. С обучающимися разберут такое понятие, как «налог», и поговорят о том, как стать финансово грамотным гражданином, отвечающим за свои решения.

Урок пройдет в форме познавательной беседы. Учащихся ждут интерактивные игры и просмотр тематических видеороликов, подготовленных при содействии Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В одном из видео руководитель ведомства Даниил Егоров расскажет, что такое налоги и почему важно их платить.

Продлится занятие 30 минут.

«Разговоры о важном» 15 января — программа

В начальной школе, с первого по четвертый классы, ученикам в игровой форме предстоит разобраться, откуда берутся деньги, кто должен платить налоги, на какие средства строятся школы, больницы и детские площадки. В ходе обсуждения школьники также узнают, как благополучие государства зависит от уплаты налогов. Лучше понять систему налогообложения им поможет анимационный фильм «Про налоги и зверей».

Для школьников пятых–седьмых классов программу дополнят командная игра, в ходе которой нужно будет дать как можно больше правильных ответов по налогам, и просмотр фрагмента серии «Налоги» национального проекта «Дружи с финансами», призванного повысить финансовую грамотность обучающихся и научить их грамотно распоряжаться деньгами.

В старших классах задания усложнят. На время учащиеся сами станут распорядителями бюджета и будут решать актуальные проблемы своего города. Например, где взять средства на ремонт поликлиники. Затем им предстоит ответить на ряд практических вопросов, а также обсудить будущую профессию и какие налоги придется платить, если после окончания школы работать в организации или вести свой бизнес.

Со студентами колледжей и техникумов разберут виды налогов, налоговые ставки, как платить налоги и пользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы.

«Разговоры о важном» 15 января — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, прошлое занятие, которое состоялось сразу после новогодних каникул, прошло в рамках празднования 450-летия «Азбуки» Ивана Федорова. А последнее занятие 2023 года посвятили семейным традициям празднования Нового года у разных народов России и обсудили значение семьи и друзей в жизни каждого человека.