«Разговоры о важном» 25 декабря — тема и программа занятия

Очередной урок из серии «Разговоры о важном» 25 декабря посвятят Новому году и связанным с ним семейным традициям у разных народов России. Какие мероприятия проведут в школах и колледжах в эту дату, рассказывают «Известия».

«Разговоры о важном» 25 декабря — тема урока

Занятие станет последним в этом году и пройдет в преддверии Нового года. Торжество объединяет представителей разных поколений, культур и национальностей. Именно эта идея и легла в основу нового урока.

Его темой выбраны «Новогодние семейные традиции разных народов России». На уроке обучающихся познакомят с историей и традициями встречи Нового года в разных регионах, обсудят значение семьи и друзей в жизни каждого человека.

Урок пройдет в форме познавательной беседы. Учащихся ждут интерактивные игры и просмотр видеороликов, в том числе видеорепортажа с выставки-форума «Россия» в Москве, где все Деды Морозы страны собрались вместе.

Также ребята подведут итоги уходящего года, поделятся своими планами на будущий год и напишут коллективное письмо Деду Морозу.

«Разговоры о важном» 25 декабря — программа

В начальной школе, с 1-го по 4-й классы, детям расскажут о том, как раньше проходили новогодние елки, как украшали главный символ праздника и какие регионы в России первыми встречают Новый год. Ученики, в свою очередь, поделятся своими семейными традициями украшения ели и встречи Нового года. В ходе урока они также выполнят интерактивное задание «Деды Морозы народов России».

Для школьников 5–7-х классов программу дополнит задание «Новогодняя елочка: узнай регион России». Помимо этого, ученики познакомятся с национальной кухней российских народов и узнают, какие блюда на Новый год готовят удмурты, татары, буряты, якуты и адыгейцы.

В старших классах школьникам расскажут о еще одной новогодней традиции — ежегодном обращении президента России, которое показывают по телевизору перед самым боем курантов, возвещающим о начале нового года. Старшеклассники узнают, откуда пошла эта традиция и кто первым ее ввел в нашей стране. Также им предстоит проверить свои знания по географии и ответить на вопрос: сколько раз можно встретить Новый год в России?

В завершении обучающиеся отправятся в виртуальное путешествие по стране. Они посетят Кольский полуостров, Республику Калмыкия и побывают в гостях у коренных жителей Дальнего Востока.

Со студентами колледжей и техникумов подведут итоги годового цикла уроков «Разговоры о важном». Учащиеся вспомнят, какие темы они обсуждали в течение 2023 года и что их объединяет.

«Разговоры о важном» 25 декабря — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Минпросвещения 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы школьной жизни.

Так, прошлое занятие, которое состоялось 18 декабря, посвятили теме «Герои нашего времени». Во время урока со школьниками и студентами поговорили о том, что такое героизм и как он проявляется в обычной жизни.