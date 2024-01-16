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Американист указал на важность победы Трампа в Айове

Дудаков: победа Трампа в Айове закрепила за ним статус лидера этих праймериз
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Победа экс-президента США Дональда Трампа по результатам кокуса (собраний активистов) Республиканской партии в штате Айова закрепила за ним статус лидера этих праймериз. Об этом 16 января «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, кокусы в Айове важны тем, что это первый штат на праймериз у республиканцев. Тот, кто побеждает в Айове, получает определенную медийную поддержку, у него больше шансов на победу.

«Хотя, конечно, выигрыш в Айове никогда не гарантирует победу на праймериз. Много было примеров, когда те или иные кандидаты побеждали в Айове, но проигрывали на праймериз. В 2016 году, например, Тед Круз победил в Айове, но в итоге он проиграл Дональду Трампу. Но сейчас мы видим у Трампа результат очень сильный — 51%. Плюс он, скорее всего, побеждает во всех следующих штатах на праймериз: Нью-Гэмпшир, Невада, Южная Каролина. И потом супервторник. Поэтому просто в данном случай Айова закрепила статус Трампа как лидера на этих праймериз», — сказал Дудаков.

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Ранее в этот день президент США Джо Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

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