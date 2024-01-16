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Трамп победил в Айове на выборах кандидата в президенты от республиканцев

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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам кокуса (собраний активистов) Республиканской партии в штате Айова. Он набрал 51% голосов, пишет 16 января ABC News.

Выборы кандидата в президенты Соединенных Штатов от республиканцев фактически начался с кокусов в Айове, которые состоялись накануне, 15 января.

По результатам собраний второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Бизнесмен Вивек Рамасвами получил 8% голосов, после чего заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа.

«Правда в том, что люди в нашей стране замечательные. Они хотят видеть только одно: они хотят, чтобы наша страна вернулась», — сказал экс-президент США.

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15 января сообщалось, что Трамп переполнился радостью после того, как стали известны предварительные результаты голосования в штате Айова в рамках начала предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя прекрасно.

Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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