В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной, заявил 16 января польский министр инфраструктуры Дариуш Климчак во время пресс-конференции.
«Мы подписали соглашение. Соглашение приведет к прекращению протестов на пограничных переходах», — приводит его слова польский портал Onet.pl.
Министр отметил, что соглашение является результатом конструктивного сотрудничества с перевозчиками.
«Темы, которые мы обсуждали, были очень трудными и лежали без дела многие годы. Они касаются не только мини-инфраструктуры, эта проблема касается международной и внутренней политики», — сказал Климчак.
По его словам, акция протеста будет остановлена до 1 марта.
Проблемы на пограничном пункте начались 6 ноября 2023 года, когда перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.
На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.
Протестующие решили снять блокаду погранпереездов на время рождественских праздников. Однако украинское агентство «УНИАН» уже 4 января сообщило, что польские фермеры возобновили блокировку пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе с Украиной. Легковые автомобили передвигаются в обычном режиме, а грузовые пропускают по три единицы в час без задержек, в частности, с гуманитарной помощью и скоропортящимися продуктами.