Святая вода на Крещение 2024: когда набирать, как использовать, от чего она спасет

Православные христиане ежегодно празднуют Крещение Господне 19 января. Этот день посвящен воспоминанию евангельского события о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. Канун праздника — Крещенский сочельник — приходится на 18 число. Ежегодно тысячи православных христиан приносят освященную воду домой и даже окунаются в прорубь в честь этого события, поскольку верят, что этот процесс очищает от грехов. Воду в храмах освящают как в Сочельник, так и на Крещение, считается, что в это время все земные воды являют присутствие благодати Божией. Как использовать и где брать святую воду, а также что нельзя с ней делать — в материале «Известий».

Святая вода 2024: история почитания

Празднование Крещения Господня посвящено памяти библейского события — крещения пророком Иоанном Предтечей Иисуса Христа в водах священной реки. В церковной традиции вода — один из основных источников жизни («...и Дух Божий носился над водою и повелел из тьмы воссиять свету...»), а от реки Иордан «воссиял свет Святого Евангелия».

Священное писание гласит, что после странствий в пустыне пророк Иоанн пришел на реку Иордан, в которой иудеи совершали религиозные омовения. На этом месте он рассказывал народу о покаянии и начал крестить людей в местных водах для очищения от грехов. Иисус также пришел к водам Иордана и попросил крестить его. Сразу после с небес сошел Святой Дух в виде голубя, и окружающие услышали слова Бога Отца, назвавшего Иисуса своим сыном. Принято считать, что именно так впервые миру была явлена Святая Троица, а Иисус с этого дня начал проповедовать на земле.

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Впервые использовать освященную воду начали во II веке, согласно преданиям, обычай ввел Папа Римский Александр I. Об освященной воде упоминает в IV веке в своих сочинениях и епископ Епифаний Кипрский . В христианстве вода играет важную роль, она символизирует начало жизни, смерть, суд и путь очищения. В народе считается, что вода, набранная в крещенские дни из источника возле храма, обладает целебными свойствами и не теряет их с течением времени.

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Святая вода на Крещение Господне: сколько, где и когда набирать

В храмах воду освящают дважды, 18 и 19 января. В это время служат чин водоосвящения или водосвятия: читают специальные молитвы и просят в них о придании воде благодатных свойств. Святую воду набирают сразу после богослужения и хранят дома. Набирать освященную воду в церкви рекомендуется в чистые и закрытие емкости, желательно новые. Отлично подойдут бутылки или банки с крышками. Дома емкость с водой следует хранить в укромном чистом месте. Желательно поставить бутырь рядом с иконами.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Верующий человек должен обращаться со святой водой максимально бережно, не рекомендуется выливать остатки воды в раковину. Если их все же необходимо утилизировать, лучше полить святой водой цветы или вылить ее в реку, одним словом, найти «непопираемое» место, по которому не ходят люди.

В России существует несколько десятков открытых святых источников, родников и колодцев. На Крещение к ним приезжают служители РПЦ и проводят чины водовятия. Один из наиболее популярных источников на территории России — Гремячий ключ, находящийся вблизи Сергиева Посада. Согласно преданиям, он появился благодаря молитвам Сергия Радонежского. Сейчас на месте источника оборудована купель, от которой вода идет по склонам в три потока. Считается, что один из них исцеляет от сердечных болезней, второй — от женских недугов, а третий — «от головы».

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Святая вода: от чего помогает, почему не портится

В Крещенский праздник пить святую воду можно без ограничений, в другие же дни следует ее пить натощак в небольшом количестве. Для увеличения объема святую воду можно разбавить обычной кипяченой или проточной. Считается, что крещенская вода целебна, поднимает жизненные силы человека и омолаживает. Верующим она помогает чувствовать себя лучше и защищаться от неприятностей. Святая вода, по учению Церкви, обладает способностью исцеления больных, поэтому можно обтереть ею больное место на теле. В период Крещения считается, что вся вода на планете становится священной, это распространяется и на обычную воду из-под крана.

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В народе верят, что святая вода в отличие от обычной не портится. И действительно, она может храниться долгое время, оставаясь при этом свежей. Происходит это чаще всего ввиду определенных условий хранения: обычно святая вода находится в плотно закрытой емкости, ее не открывают и не используют просто так.

Святой водой окропляют вербу к празднику Вербного воскресенья. Также можно окропить дом, прочтя молитву на «освящение всякой вещи» — она есть в большинстве молитвословов.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нужно ли купаться на Крещение

А вот купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям, напоминает председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. По его словам, это молодой обычай, появившийся в начале 2000-х годов. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — от Федерации зимнего плавания. Потом, как снежный ком, число желающих начало расти. Однако иордань освящается прежде всего, чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.