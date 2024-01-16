В небе над Иракским Курдистаном сбиты три нацеленных на базу США в Эрбиле БПЛА

В небе над Иракским Курдистаном были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на американскую базу в городе Эрбиль. Об этом 16 января сообщил портал Shafaq news со ссылкой на сообщение контртеррористической службы Курдистана.

Так, согласно этому сообщению, утром в 16 января были уничтожены три БПЛА, начиненные взрывчаткой и летевшие в сторону военной базы международной коалиции в аэропорту Эрбиля.

Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля тогда приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.

Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле. При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.