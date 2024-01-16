Расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник ВСУ на артемовском направлении
Расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадрами работы ивановских зенитчиков поделилось во вторник, 16 января, Минобороны РФ.
Как сообщает ведомство, уничтоженный Вооруженными силами (ВС) РФ беспилотник противника осуществлял воздушную разведку вдоль позиций российских военных на артемовском направлении.
После идентификации российскими войсками БПЛА ВСУ цель была незамедлительно взята на сопровождение и успешно ликвидирована.
Кроме того, МО РФ отмечает, что военнослужащие расчета противовоздушной обороны (ПВО) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно выполняют задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники от разведывательных и ударных БПЛА противника.
Ранее, 15 января, российские военнослужащие рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя. На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.
14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения ВС РФ и показал обстановку в нем. Танкисты рассказали о задаче накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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