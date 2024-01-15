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«Известия» показали обстановку на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие рассказали 15 января корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о том, каким образом они ведут борьбу с противником на артемовском направлении, а также показали свой досуг вне боя.

На представленных кадрах можно в том числе увидеть, как военные осуществляют дистанционное минирование. Они также рассказали о различных способах использования снарядов.

«Я не скажу, что голь на выдумку хитра. Мы не голь, но изобретать любим. ВОГ — универсальный снаряд. Это и подствольники, и [гранатометы] АГС, и сбросы теперь. Потом мы придумали такую штуку: его можно накручивать и кидать как гранату», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил РФ с позывным Ведун.

Он отметил, что человек, который хорошо умеет обращаться с АГС, представляет для пехоты большую проблему.

Кроме того, военнослужащий с позывным Ашкинадзе показал корреспонденту часть трофейного арсенала российских военных.

«Это [гранатомет] «Оса», это [огнемет] «Шмель», это у нас РПГ-30, трофейный гранатомет РПГ-7, [украинский дрон] «Баба-яга». Мы ее разобрали, проверили, сейчас собираем, и будем также трофеем пользоваться», — перечислил он.

По словам Ашкинадзе, российские военные могут переделать под свои нужды даже такое вооружение, как этот дрон. Также военнослужащие ВС РФ осваивают печать необходимых электронных компонентов на 3D-принтере прямо в полевых условиях, отметил боец.

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Ранее в этот день корреспонденты «Известий» побывали на пунктах управления добровольческих соединений в Артемовске и Соледаре и рассказали о ситуации там. Один из офицеров бригады «Терек» отметил, что враг вынужден предпринимать меры противодействия продвижению российских войск, однако резервы вооруженных формирований Украины (ВФУ) истощаются.

Накануне корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения ВС РФ и показал обстановку в нем. Танкисты рассказали о задаче накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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