Казачьи подразделения в зоне СВО проводят тренировки разведотрядов на полигонах, молятся вместе с местными жителями в храмах и давят врага в районе Клещеевки. Корреспонденты «Известий» побывали на пунктах управления добровольческих соединений в Артемовске и Соледаре и рассказали о ситуации там.

«Обстановка остается сложной, идут тяжелые бои. Мы стараемся прощупать оборону противника. На тех участках, где выявляем слабину, продвигаемся вперед. Враг подтягивает резервы, вынужден предпринимать меры противодействия нашему продвижению», — рассказал один из офицеров бригады «Терек» с позывным Бача.

Он уверен, что резервы вооруженных формирований Украины (ВФУ) истощаются, хотя БПЛА применяются активнее.

Еще один офицер с позывным Пикет признался: всё, что сейчас происходит, устроило украинское правительство. Оно допустило, что братские народы, объединенные тысячелетиями общей истории, еще недавно имевшие единую церковь, оказались разделены. Он уверен, что простые люди сумеют договориться в любой момент.

«Мы каждый день, каждое мгновение живем с бывшими гражданами Украины. Мы общаемся с теми, кто жил на противоположной стороне, и мы находим взаимопонимание. Видно, что в большинстве случаев люди были запуганы, и они молятся вместе с нами в храмах. Они помнят и считают, что эта вера истинная и настоящая, которую чтили их отцы, деды и предки», — сказал Пикет.

Продвигаясь дальше вдоль линии фронта вокруг Артемовска, корреспонденты заехали в другие отряды. Боец-доброволец с позывным Пивовар признался, что многое на этом участке сделано российской артиллерией.

«Нельзя не сказать слова благодарности в адрес нашей артиллерии, которая прикрывает нас, наносит основное огневое поражение. Артиллерия противника работает активно, но не так регулярно, как раньше. В огневых налетах могут появляться паузы на день-два, потом активность возобновляется. Судя по всему, враг бережет боеприпасы или сталкивается с нерегулярным подвозом», — пояснил он.

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