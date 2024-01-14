Корреспондент «Известий» показал обстановку в танковом подразделении в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал 14 января в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем.

В ангаре, где располагаются танки, бойцы занимаются их починкой и модернизацией. На одну из машин поставили устройство, которое сканирует небо в радиусе до 400 м для защиты от беспилотников.

Военные отмечают, что обстановка на передовой всё время меняется из-за противоречивых действий противника.

«Противник ведет себя непредсказуемо, может два раза делать то же самое или радикально поменять положение. Они могут два раза держать оборону в той же самой форме, а потом ее поменять», — рассказал один из танкистов.

Перед танкистами ставят задачу накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.

«Стреляем как дальнобои, как самоходные артиллерийские установки и любой миномет. Не прямой наводкой, а с закрытых позиций. Выехали, отработали и уехали», — рассказал еще один боец.

Ранее, 12 января, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что добровольцы отряда «Барс» уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении спецоперации. Как сообщил журналист, противник пробовал окопаться в лесополосе, однако у ВС РФ уже были координаты цели. Выпустив несколько снарядов, расчеты уничтожили вражеские позиции, это подтвердили данные авиаразведки.

До этого, 11 января, в Минобороны рассказали, что танкисты группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий ВСУ на запорожском направлении. Танкисты из Бурятии дежурят на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме, поочередно сменяя друг друга. Выезды на боевую работу по уничтожению выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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