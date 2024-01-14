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Корреспондент «Известий» показал обстановку в танковом подразделении в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал 14 января в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем.

В ангаре, где располагаются танки, бойцы занимаются их починкой и модернизацией. На одну из машин поставили устройство, которое сканирует небо в радиусе до 400 м для защиты от беспилотников.

Военные отмечают, что обстановка на передовой всё время меняется из-за противоречивых действий противника.

«Противник ведет себя непредсказуемо, может два раза делать то же самое или радикально поменять положение. Они могут два раза держать оборону в той же самой форме, а потом ее поменять», — рассказал один из танкистов.

Перед танкистами ставят задачу накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.

«Стреляем как дальнобои, как самоходные артиллерийские установки и любой миномет. Не прямой наводкой, а с закрытых позиций. Выехали, отработали и уехали», — рассказал еще один боец.

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Ранее, 12 января, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что добровольцы отряда «Барс» уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении спецоперации. Как сообщил журналист, противник пробовал окопаться в лесополосе, однако у ВС РФ уже были координаты цели. Выпустив несколько снарядов, расчеты уничтожили вражеские позиции, это подтвердили данные авиаразведки.

До этого, 11 января, в Минобороны рассказали, что танкисты группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий ВСУ на запорожском направлении. Танкисты из Бурятии дежурят на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме, поочередно сменяя друг друга. Выезды на боевую работу по уничтожению выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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