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Танкисты группировки войск «Восток» сорвали все попытки ВСУ прорвать оборону

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Минобороны РФ 11 января показало, в какие природных и погодных условиях работают российские танкисты.

Танкисты из Бурятии дежурят на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме, поочередно сменяя друг друга. Выезды на боевую работу по уничтожению выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки. Экипажи танков прицельно бьют по скоплениям живой силы, бронированным машинам ВСУ, уничтожают оборудованные на позициях противника долговременные огневые точки.

Разведка целей и корректировка огня танков ведется в режиме реального времени с использованием возможностей беспилотных летательных аппаратов. В зимних условиях техника работает на пределе и требует тщательного ухода.

Для танкистов из Бурятии такая погода подходит идеально — земля обледенела и техника не застревает, передвигается намного быстрее.

Многие танки в этом батальоне неоднократно попадали под огонь противника. Когда требуется капитальный ремонт, технику эвакуируют в ближайший ремонтно-восстановительный батальон, если повреждения незначительные, их устраняют на месте.

Танкисты самостоятельно поставили на свою боевую машину дополнительную защиту — по бокам корпуса против кумулятивных снарядов, а сверху наварили антидроновые сетки, так как в небе постоянно кружат дроны-камикадзе ВСУ, которые целенаправленно охотятся на российскую бронетехнику, объяснили в оборонном ведомстве.

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11 января в Минобороны рассказали, как старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода оборонял один из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов, когда ВСУ попытались прорвать оборону российских войск в зоне ответственности его экипажа. Тогда танковый экипаж прицельным огнем остановил продвижение противника.

10 января военный корреспондент «Известий» Даниил Левин рассказал, как российские танкисты методично уничтожают укрепрайоны ВСУ в районе Северска фугасными снарядами. Фугасный снаряд наиболее эффективен в данном случае потому, что сначала зарывается в землю или пробивает укрытие какое-нибудь и только потом взрывается, пояснили бойцы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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