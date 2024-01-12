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Военные ВС РФ рассказали о положении на переднем крае запорожского направления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Добровольцы отряда «Барс» уничтожают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении спецоперации. О ситуации на передовой рассказал с места событий военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Сюда, на передний край запорожского направления, желательно приезжать по ночам. Есть шанс, что противник не заметит, и можно проскочить. Хотя вражеские беспилотники с тепловизорами летают и в темное время суток. Отсюда до националистов всего полтора километра», — отметил Тимашев.

Как сообщил журналист, противник пробовал окопаться в лесополосе, однако у Вооруженных сил (ВС) РФ уже были координаты цели. Выпустив несколько снарядов, расчеты уничтожили вражеские позиции, это подтвердили данные авиаразведки.

«Работы не стало меньше. Всё также, по-прежнему получаем команды, бывает, по два раза в день. Бьем по целям. Но к нам конкретно «обратки» прилетов стало гораздо меньше. Противник, я думаю, ослаб», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным Сапа.

Кроме того, российские бойцы рассказали, что изменилась ситуация и с наемниками в ВСУ. По словам военнослужащего с позывным Кадет, весной-летом часто можно было услышать иностранную речь — польскую, английскую, а сейчас этого стало меньше.

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Ранее, 11 января, в Минобороны рассказали, что танкисты группировки войск «Восток» оперативно отбивают все попытки наступательных действий ВСУ на запорожском направлении. Танкисты из Бурятии дежурят на линии боевого соприкосновения в круглосуточном режиме, поочередно сменяя друг друга. Выезды на боевую работу по уничтожению выявленных целей случаются до четырех-пяти раз в сутки.

Тогда же Минобороны сообщило, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли позиции ВСУ у населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. В ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и огнем артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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