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В Киеве заявили о готовности вооружить ВСУ лопатами

Кулеба заявил, что ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия
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Фото: REUTERS/Stringer
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Об этом 15 января заявил в интервью телеканалу ABC News министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие (стран Запада. — Ред.), мы будем воевать лопатами», — ответил он на вопрос, как разногласия в Вашингтоне вокруг выделения помощи Киеву сказываются на состоянии дел в украинской армии.

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Ранее, 2 января, колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

18 декабря командир 59-й бригады ВСУ указал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами. Кроме того, по информации агентства Associated Press, военнослужащие недовольны тем, что подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из ключевых оружий в конфликте, слишком затягивается, вследствие чего ВСУ теряют людей.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в пять–семь раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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