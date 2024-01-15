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Объем экспорта автомобилей из Китая побил исторический рекорд

CarNewsChina: экспорт автомобилей из Китая достиг 5,22 млн единиц в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Экспорт автомобилей из Китая по итогам 2023 года составил 5,22 млн единиц, что на 57% больше, чем в 2022-м. Этот показатель стал рекордным, сообщает CarNewsChina со ссылкой на данные китайской таможни.

По предварительным подсчетам, экспорт электромобилей составил 1,7 млн единиц (+57%). Всего за год китайские автомобильные компании отправили в другие страны транспортных средств на сумму $101,6 млрд (на 69% больше, чем по итогам 2022 года). Ожидается, что китайский автомобильный экспорт почти на 1 млн машин превысит японский.

При этом по итогам прошлого года в КНР было выпущено более 30 млн автомобилей, что также является рекордом для страны. Автомобили китайских брендов экспортировались более чем в 200 стран по всему миру. Крупнейшими автомобильными компаниями-экспортерами Китая стали Chery, SAIC, Tesla China, Geely, Great Wall, BYD и Changan.

Отмечается, что экспорт из Китая в Россию по итогам 2023 года составил 950 тыс. автомобилей (+481%). С учетом поставок в страны СНГ этот показатель достиг около 1,35 млн машин.

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В 2023 году на российском рынке официально дебютировали 19 китайских автомобильных брендов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.

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