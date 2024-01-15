Экс-полковник СБУ указал на невозможность ПВО Украины сбить авиабомбы РФ

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не в состоянии сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу. Об этом 15 января заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. <…> То есть они реально не сбиваются. <…> Количество у них (у Российской армии. — Ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000», — сообщил он в разговоре с YouTube-каналом «PolitБюро».

Стариков, как дополняет «Газета.Ru», также отметил уникальную особенность российских планирующих авиабомб, которые позволяют атаковать противника без входа в зону действия его ПВО. Как указал бывший полковник СБУ, «это оружие очень серьезное».

Ранее, 9 января, политолог, военный эксперт Алексей Живов объяснил успех применения российскими летчиками авиабомб в рамках специальной военной операции (СВО). Он рассказал, что фугасные авиабомбы (ФАБ) для борьбы с воздуха были созданы еще в советский период. Предполагалось, что ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-100 и их модификации преодолевают ПВО противника, после чего «забрасывают» его этими бомбами. Специалист заявил, что системы ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) не способны противостоять российским бомбам.

До этого, 5 января, Стариков, комментируя массированные удары Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по объектам Украины, отметил, что они были нанесены, чтобы истощить боезапас ПВО украинской армии. По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах.

6 января немецкий журнал Focus указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

2 января немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что поставки Украине ракет к комплексам ПВО IRIS-T и Patriot практически бесполезны. По его словам, западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.