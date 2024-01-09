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Военный эксперт объяснил успех российских авиабомб в борьбе с ВСУ

Военный эксперт Живов: ПВО ВСУ неспособна противостоять российским авиабомбам
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Фото: РИА Новости
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Политолог, военный эксперт Алексей Живов объяснил во вторник, 9 января, успех применения российскими летчиками авиабомб в рамках специальной военной операции (СВО). Специалист заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) неспособны противостоять российским бомбам.

Эксперт рассказал, что фугасные авиабомбы (ФАБ) для борьбы с воздуха были созданы еще в советский период. Предполагалось, что ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-100 и их модификации преодолевают ПВО противника, после чего «забрасывают» его этими бомбами.

«Реалии современного конфликта на Украине потребовали создать специальный планирующий модуль, который бы позволял бомбардировщику запускать бомбу в обход самой цели, то есть не пролетая над ней», — отметил Живов в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что Британия и США перенасытили Украину переносными комплексами ПВО, такими как Stinger, что сделало небезопасной работу российских летчиков. Живов также подчеркнул, что Россия проанализировала ситуацию, в результате чего на ФАБ был поставлен специальный модуль, который представляет собой что-то наподобие накладных крыльев, которые ставятся на бомбу, также присутствуют соответствующие системы управления и навигации.

«Это позволяет бомбардировщику запускать бомбы на дистанцию до 60 км, то есть сам самолет не входит в зону действия большинства вражеских ПВО», — заключил он.

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ круглосуточно дежурят в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования. 4 января Минобороны РФ показало, как экипаж уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово – Кременная.

Ранее, 22 декабря, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ при помощи фугасных авиационных бомб поразили командный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает телеканал «360». После уничтожения целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

11 декабря истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает RT.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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