Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ круглосуточно дежурят в зоне ответственности, выполняя вылеты с аэродрома базирования. В этот раз экипаж уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово-Кременная. Минобороны РФ 4 января показало фрагмент боевого вылета.

Экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования, после чего был нанесен бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования.

«Вернулись с боевого вылета. Перед вылетом получили задачу. В назначенное время взлетели в составе авиационного звена, отработали по противнику. Согласно с данными объективного контроля — цель уничтожили. Вернулись штатно. Задача выполнена успешно!» — рассказал о выполнении боевого вылета старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах Су-34 Иннокентий.

Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — это позволяет наносит точные удары не входя в зону поражения ПВО противника.

Ранее, 22 декабря, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ при помощи фугасных авиационных бомб поразили командный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. После уничтожения целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

До этого, 20 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Су-34 ВКС РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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