Су-34 ВКС РФ нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при помощи фугасных авиационных бомб поразили командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Летчики сбросили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары, не пересекая зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника. После уничтожения целей экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.

«Наша задача заключается в том, чтобы подготовить авиационную технику. После успешного возвращения необходимо выполнить проверку работоспособности всех систем, произвести заправку-зарядку спецжидкостями и газами для следующего вылета», — рассказал техник Су-34 с позывным Молот.

Ранее, 20 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Су-34 ВКС РФ в интересах группировки войск «Центр» нанесли удары управляемым авиационным вооружением, поразив три командно-наблюдательных пункта ВСУ на краснолиманском направлении.

18 декабря в Минобороны РФ сообщили, что бомбардировщики Су-34 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Сообщалось, что при выполнении боевого задания также использовались фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого, 15 декабря, российское военное ведомство рассказало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».