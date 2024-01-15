Bloomberg узнало об отмене Эрдоганом визита турецкой делегации в Давос

Турция отменила визит своей делегации Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе из-за позиции организаторов мероприятия по палестино-израильскому конфликту. Об этом 15 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, визит главы турецкого Минфина Мехмета Шимшека отменил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который придерживается критической позиции в отношении действий Израиля в секторе Газа.

Подобная мера может усложнить для Турции взаимодействие с зарубежными инвесторами, предполагают журналисты.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января. В этом году участие в нем принимают более 60 государств.

Ранее в этот день министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал Эрдогана нацистом и призвал израильтян бойкотировать Турцию. Таким образом он прокомментировал задержание в Турции израильского футболиста турецкого клуба «Антальяспор» Сагива Ехезкеля. Он также призвал израильтян не летать в Турцию и не покупать турецких товаров.

До этого, 12 января, Эрдоган заявил, что верит в справедливость решения Международного суда в Гааге по иску ЮАР против Израиля. По его словам, Анкара также предоставила в Гаагу необходимые документы. Эрдоган подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет возможности как-то защитить свою позицию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.