Эрдоган заявил о вере в справедливый суд в Гааге по иску ЮАР к Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в справедливость Международного суда в Гааге по иску, поданному ЮАР против Израиля. Анкара передала в инстанцию необходимые документы. Об этом 12 января сообщил телеканал NTV.

По его словам, Анкара предоставила в Гаагу необходимые документы.

«Документы, которые мы сейчас передаем, в основном являются визуальными. Мы ожидаем, что благодаря им Израиль будет осужден. Они превратили этот регион в кровавую бойню против Палестины», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет возможности как-то защитить свою позицию.

Накануне, 11 января, Нетаньяху отверг и назвал ложными обвинения со стороны ЮАР в геноциде в секторе Газа. По словам премьера, еврейский народ потерпел «самое ужасное преступление со времен холокоста», подвергнувшись в октябре атакам палестинского движения ХАМАС. Действия властей ЮАР, подавших иск против Израиля, политик назвал лицемерными.

В этот же день представитель делегации ЮАР адвокат Воган Лоу заявил, что суд ООН должен обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа. По его словам, это единственный способ обеспечить гуманитарный ответ и избежать новых смертей и разрушений.

Международный суд ООН в Гааге 11–12 января проводит слушания по иску ЮАР против Израиля, которого истец обвинил в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В пятницу на суде выступает израильская сторона, хотя и не признает юрисдикцию Международного суда ООН и до сих пор игнорировала его разбирательства или решения. Делегацию Израиля возглавляет британский адвокат Малькольм Шоу.

ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге 30 декабря 2023 года с просьбой вынести постановление, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.