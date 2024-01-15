Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за бойкот Турции

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в понедельник, 15 декабря, назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана нацистом и призвал израильтян бойкотировать Турцию.

«Турция действует по отношению к израильским игрокам и ко всему, что имеет израильский оттенок, применяя нацизм. Эрдоган — настоящий нацист», — написал министр еврейского государства в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также призвал израильтян не летать в Турцию и не покупать турецких товаров. По мнению Бен-Гвира, Израиль и его граждане не должны проявлять «снисходительность к Турции».

«Мы не дадим себя растоптать», — резюмировал министр.

Таким образом Бен-Гвир прокомментировал задержание в Турции израильского футболиста турецкого клуба «Антальяспор» Сагива Ехезкеля.

Накануне, 14 января, в ходе матча между клубами «Антальяспор» и «Трабзонспор» израильский футболист после забитого гола указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10», демонстрирующей поддержку Тель-Авива. Турецкая прокуратура на этом фоне начала судебное разбирательство, спортсмена задержали, но утром 15 января освободили. Сам Ехезкель, обвиненный турецкими властями в публичном разжигании ненависти и вражды из-за его поведения во время матча, заявил, что не делал ничего провокационного.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.