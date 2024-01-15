Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Мир
Фермеры в Германии в ходе протестов призвали к смене правительства
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Экономика
Глава минфина Финляндии признала слабость экономики страны
Общество
В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
Общество
Работы на шахте «Заполярная» в Коми планируют возобновить до конца дня
Политика
В МГИМО назвали протесты фермеров чувствительной для кабмина ФРГ проблемой
Армия
Войска РФ поразили базу горючего для военной техники ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Стало известно о втором пострадавшем при пожаре на складе Wildberries
Мир
Депутат бундестага предупредила о возможном усилении протестов в Германии
Мир
На Украине сообщили о рекордом обледенении проводов с 1945 года
Сюжет:

Израильский министр назвал Эрдогана нацистом и выступил за бойкот Турции

0
Фото: Global Look Press/Marton Monus
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в понедельник, 15 декабря, назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана нацистом и призвал израильтян бойкотировать Турцию.

«Турция действует по отношению к израильским игрокам и ко всему, что имеет израильский оттенок, применяя нацизм. Эрдоган — настоящий нацист», — написал министр еврейского государства в соцсети X (бывш. Twitter).

Он также призвал израильтян не летать в Турцию и не покупать турецких товаров. По мнению Бен-Гвира, Израиль и его граждане не должны проявлять «снисходительность к Турции».

«Мы не дадим себя растоптать», — резюмировал министр.

Таким образом Бен-Гвир прокомментировал задержание в Турции израильского футболиста турецкого клуба «Антальяспор» Сагива Ехезкеля.

Накануне, 14 января, в ходе матча между клубами «Антальяспор» и «Трабзонспор» израильский футболист после забитого гола указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10», демонстрирующей поддержку Тель-Авива. Турецкая прокуратура на этом фоне начала судебное разбирательство, спортсмена задержали, но утром 15 января освободили. Сам Ехезкель, обвиненный турецкими властями в публичном разжигании ненависти и вражды из-за его поведения во время матча, заявил, что не делал ничего провокационного.

Игра на затопление: потери ХАМАС в секторе Газа составили 6 тыс. бойцов
Как развиваются боевые действия и что происходит с тоннелями в анклаве

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024