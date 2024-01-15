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Израильский игрок «Антальяспора» опроверг обвинения в разжигании вражды

Израильский футболист «Антальяспора» Ехезкель: я не делал ничего провокационного
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Фото: соцсети
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Израильский футболист турецкого клуба «Антальяспор» Сагив Ехезкель, обвиненный турецкими властями в публичном разжигании ненависти и вражды из-за его поведения во время матча накануне, заявил, что не делал ничего провокационного. Его слова 15 января приводит Ynet.

14 января в Турции прошел футбольный матч между клубами «Антальяспор» и «Трабзонспор». Израильский футболист после забитого им гола указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10», которая подразумевает сотый день конфликта в секторе Газа и поддержку Тель-Авива. Турецкая прокуратура на этом фоне начала судебное разбирательство, спортсмена задержали, но утром 15 января освободили. При этом из состава команды его уволили. Турецкие власти также думают над его депортацией.

«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике и никогда не предпринимал никаких политических акций в Турции с начала конфликта в Газе», — сказал футболист.

Ехезкель также извинился за свой поступок.

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Ранее, 13 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий в секторе Газа до победы. По его словам, никто не помешает государству добиться успеха в войне против боевиков движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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