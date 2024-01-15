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Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди

Путин в телефонном разговоре с премьером Индии обсудил актуальные проблемы
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля 15 января.

Путин и Моди также обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

«С удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России», — указано в сообщении.

Стороны также выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и договорились о продолжении личных контактов.

На фоне стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидеры подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня Объединения. По словам Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач председательства РФ. Затронуты и другие международные темы, в том числе ситуация вокруг Украины.

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Ранее, 1 января Путин напомнил, что эстафету председательства в БРИКС в начале года приняла РФ. Президент отметил, что Россия в год председательства будет работать над повышением роли объединения в международной валютно-финансовой системе. Кроме того, Москва продолжит усилия по сотрудничеству членов объединения в политике, безопасности, экономике и финансами, а также культуре. Приоритетами Путин назвал «дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества».

7 декабря, на форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что Моди, несмотря на внешнее давление, ведет жесткую политику и отстаивает национальные интересы страны. Президент добавил, что отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, потому что Моди не запугать никаким давлением.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также указывала на то, что индийско-российское взаимодействие только углубляется. Она отмечала, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому нужно и дальше его развивать.

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