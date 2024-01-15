В Минобороны сообщили о биопроектах Запада в постсоветских регионах

Запад ведет на постсоветском пространстве проекты по передаче патогенов от животных человеку, изучаются особо опасные для людей вирусы, заявил 15 января начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В 2023 году странами Евросоюза активно продвигалась инициатива развертывания сети центров «передового опыта» в сфере РХБ защиты, которая предусматривает размещение биолабораторий на территории бывшего СССР. Потенциальным партнерам настоятельно рекомендуется «не афишировать эту инициативу ввиду ее крайней чувствительности для Российской Федерации». При этом подчеркивается, что государства Центральной Азии «уже извлекают выгоду из подобного технического взаимодействия», — отметил он.

По его словам, денежные средства распределяются в том числе по системе грантов через украинский и международный научно-технические центры.

Кириллов обратил внимание на названия отдельных проектов в государствах Закавказья и Центральной Азии. Он указал на то, что проект 2410 «Оценка природной устойчивости возбудителя бруцеллеза у домашних и диких животных» направлен на изучение возможности передачи этого патогена человеку. Исследования проводились при участии специалистов Университета Флориды.

«В рамках проекта 2513 изучаются факторы риска и молекулярные свойства устойчивости во внешней среде вирулентных энтеробактерий. Исследование направлено на выделение штаммов, невосприимчивых ко всем известным классам антибиотиков», — подчеркнул генерал.

Также он добавил, что проект 2545 предусматривает «моделирование эволюционных изменений отдельных вирусов, высокопатогенных для человека». Исследования проводились при поддержке национального агентства по исследованиям и инновациям Великобритании.

Накануне на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ) появилась информация, что на форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса.

Как отметил политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, обсуждение «болезни X» на ВЭФ в Давосе является заявлением глобалистов о своих планах по уничтожению населения Земли. Он считает, что у глобалистов есть готовый вирус, который планируется запустить в ближайшее время, и готовые вакцины для продажи.

В Роспотребнадзоре отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.