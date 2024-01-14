Политолог назвал «болезнь X» планом по уничтожению населения

Обсуждение «болезни X», которое запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, является заявлением глобалистов о своих планах по уничтожению населения Земли. Об этом 14 января заявил «Известиям» политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«Это не забота о человечестве, которое может пострадать в ходе очередной эпидемии, и не гадание на гуще. Это заявление глобалистов о своих планах — уничтожение населения планеты Земля до определенного устраивающего их уровня», — сказал он.

По его словам, анонс о проведении панели говорит о том, что у глобалистов есть готовый вирус, который планируется запустить в ближайшее время, и готовые вакцины для продажи.

«Они будут не столько лечить, сколько будут иметь дополнительные осложнения на протяжении всей жизни у тех, кто будет ими прививаться. Это просто заявление о своих ближайших планах. Они отработают в очередной раз модель поведения государств, которые лишены суверенитета и находятся под контролем», — отметил Дудчак.

Эксперт указал, что целями распространения нового вируса являются создание цифрового концлагеря, разъединение людей, введение дистанционного образования и дистанционного общения.

«Если эти люди об этом заявляют, надо очень серьезно к этому относиться. К счастью, Россия обладает суверенитетом и может решать эти проблемы самостоятельно», — сказал Дудчак.

Ранее на сайте ВЭФ появилась информация о том, что на форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января 2024 года, обсудят «болезнь Х», которая, возможно, в 20 раз сможет превзойти по смертности пандемию коронавируса. Панель пройдет 17 января. В ней примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что заявления о существовании «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. На данный момент патоген, который называют «болезнью Х», изучен недостаточно.