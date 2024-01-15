В Киеве встревожены поставкой лишь трети от обещанного Западом 1 млн снарядов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обеспокоен тем, что Запад поставил лишь 300 тыс. артиллерийских боеприпасов вместо 1 млн обещанных. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Ситуация с миллионами снарядов для Украины — лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам. Результаты теста максимально тревожные», — заявил он.
Данилов подчеркнул, что мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к горячей фазе конфликта, а это в свою очередь требует современной армии и новейшего вооружения. При этом подобная перестройка, по его мнению, будет сделана либо вовремя и осознанно, «либо поздно и под принуждением».
Ранее, 11 января, представители Еврокомиссии (ЕК) Йоханна Бернсель и Петер Стано признали, что оборонные предприятия стран Евросоюза (ЕС) планируют выйти на производство 1 млн снарядов в год, но вряд смогут поставить столько Украине к марту в рамках своего обещания. По информации Стано, на данный момент ЕС направил Украине лишь 300 тыс. боеприпасов.
Накануне политолог, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.
Ранее, 7 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил в эфире телеканала TV5 Monde, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в середине февраля.
Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.