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Военный эксперт усомнился в возможности ЕС поставить 1 млн снарядов Киеву к весне

Эксперт Никулин: ЕС хочет поднять боевой дух Киева, обещая поставку снарядов
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Заявления о том, что Евросоюз еще может успеть выполнить обязательства по поставкам 1 млн артиллерийских боеприпасов Киеву к марту или апрелю текущего года, призваны поднять боевой дух Вооруженных сил Украины. Об этом «Известиям» 10 января заявил политолог, военный эксперт Игорь Никулин.

Ранее в среду о том, что страны ЕС, возможно, смогут поставить снаряды Украине к марту-апрелю заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, чьи слова приводит газета Politico. Он отметил, что для реализации необходимо сократить экспорт вооружений в государства за пределами Европейского союза и оказать давление на военно-промышленный комплекс стран континента.

«Эти заявления для поднятия боевого духа, чтобы заставить Киев вести борьбу и дальше до последнего украинца. Что-то они соскребут, но эти заявления скорее моральная поддержка», — сказал Никулин.

По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине снаряды, но лишь часть от того количества, о котором шла речь.

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Ранее, 7 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил в эфире телеканала TV5 Monde, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в середине февраля.

При этом в конце ноября минувшего года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, а для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

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