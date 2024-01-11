Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-депутат рады заявил о сокрытии коррупции на Украине администрацией Байдена
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ на донецком направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Шведский парламентарий допустил вооруженный конфликт с Россией
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Мир
На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Мир
Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек
Сюжет:

ЕК признала возможность срыва поставок обещанного Киеву 1 млн снарядов

0
Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оборонные предприятия стран Евросоюза (ЕС) планируют выйти на производство 1 млн снарядов в год, но вряд смогут поставить столько Украине к марту в рамках своего обещания. Об этом 11 января заявили представители Еврокомиссии (ЕК) Йоханна Бернсель и Петер Стано.

Подобная оценка прозвучала в ходе их пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на официальном сайте комиссии.

«Ежегодное производство достигнет одного миллиона, мы в этом уверены», — сказала Бернсель.

При этом она отметила отсутствие такой же уверенности в вопросе поставок указанного количества Киеву. В свою очередь, Стано назвал обещание о миллионе боеприпасов «политической целью».

«Это была политическая цель. Страны-члены сделали, что смогли. Надо понимать контекст потребностей [Украины] ранее и сейчас», — добавил он.

По данным Стано, на данный момент ЕС направил Украине лишь 300 тыс. боеприпасов.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

Накануне политолог, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.

Ранее, 7 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил в эфире телеканала TV5 Monde, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в середине февраля.

При этом в конце ноября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, а для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024