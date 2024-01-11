ЕК признала возможность срыва поставок обещанного Киеву 1 млн снарядов

Оборонные предприятия стран Евросоюза (ЕС) планируют выйти на производство 1 млн снарядов в год, но вряд смогут поставить столько Украине к марту в рамках своего обещания. Об этом 11 января заявили представители Еврокомиссии (ЕК) Йоханна Бернсель и Петер Стано.

Подобная оценка прозвучала в ходе их пресс-конференции в Брюсселе, трансляция которой велась на официальном сайте комиссии.

«Ежегодное производство достигнет одного миллиона, мы в этом уверены», — сказала Бернсель.

При этом она отметила отсутствие такой же уверенности в вопросе поставок указанного количества Киеву. В свою очередь, Стано назвал обещание о миллионе боеприпасов «политической целью».

«Это была политическая цель. Страны-члены сделали, что смогли. Надо понимать контекст потребностей [Украины] ранее и сейчас», — добавил он.

По данным Стано, на данный момент ЕС направил Украине лишь 300 тыс. боеприпасов.

Накануне политолог, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.

Ранее, 7 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил в эфире телеканала TV5 Monde, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в середине февраля.

При этом в конце ноября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, а для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.