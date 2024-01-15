Путин назвал общей задачей поддержку семей погибших ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин, приветствуя 15 января участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», проходящего в Центральном военно-патриотическом парке «Патриот», отметил, что в настоящее время общей задачей граждан РФ является поддержка семей погибших военных.
«Наша общая задача — поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», — указано в его телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Кроме того, еще одним ключевым приоритетом глава государства назвал создание условий для того, чтобы герои, которые вернулись с фронта, смогли реализовать себя в самых разных сферах: экономике, бизнесе, при работе в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.
Также президент отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей — «настоящих патриотов во всех регионах России». Путин подчеркнул значимость привлечения ветеранов к воспитанию молодого поколения, а также их участия в востребованных волонтерских, образовательных и гуманитарных проектах.
В этот же день первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на форуме «Вместе победим», отметил, что президент России своими поступками продемонстрировал, что относится к участникам СВО и их родным, как к членам своей семьи. Он добавил, что Путин на своем примере продемонстрировал, как нужно относиться к героям спецоперации.
6 января сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Позже российский президент встретил с ними Рождество на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.
До этого, 1 января, глава государства посетил военный госпиталь имени Вишневского и поздравил бойцов с наступившим Новым годом. Российский лидер также поинтересовался, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.