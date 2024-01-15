Кириенко обратил внимание на отношение Путина к героям СВО

Президент России Владимир Путин своими поступками продемонстрировал, что относится к участникам СВО и их родным как к членам своей семьи. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, выступая на форуме ветеранов «Вместе победим» 15 января.

Кириенко поздравил россиян с праздниками и заявил, что Путин на своем примере продемонстрировал, как нужно относиться к героям СВО.

«Вы видели, что 1 января он встречал в госпитале с ранеными бойцами специальной военной операции, а семейный рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев СВО. Мне кажется, президент дал нам всем очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям, ко всем участникам СВО относится как к настоящим близким людям, как к членам семьи», — сказал замглавы администрации президента.

Кириенко упомянул недавние слова Путина о поддержке военных на встрече с погибшим и семьями участников СВО и отметил что «все органы власти на всех уровнях» должны сделать всё от них зависящее, чтобы обеспечить помощь и поддержку участникам и семьям спецоперации.

Ранее 15 января Путин в обращении к участникам форума ветеранов СВО «Вместе победим» назвал поддержку семей погибших военных общей задачей. Он также указал на необходимость повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ. По его словам, ключевой приоритет — создание условий для реализации бойцов в разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, а также в местном самоуправлении.

6 января сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничный ужин. Позже российский президент встретил с ними Рождество на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

До этого, 1 января, Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и поздравил бойцов с наступившим Новым годом. Российский лидер также поинтересовался, как в учреждении занимаются лечением военнослужащих. Президент отметил наличие хорошего оборудования в госпитале для этого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.