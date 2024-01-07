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Путин посетил Рождественскую службу в Ново-Огарево

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин 7 января посетил Рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарёво.

Российский лидер стоит рядом с детьми во время службы.

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Главная служба пройдет в Храме Христа Спасителя

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 6 января сообщил, что Путин в канун Рождества встретился с семьями военных, погибших в ходе спецоперации, пригласив их на праздничных ужин. Также стало известно, что российский президент встретит Рождество вместе с семьями погибших военных на богослужении в домовой церкви в Ново-Огарево.

Ранее в этот же день Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым православных россиян. Он назвал этот праздник ярким выражением братского единения народов России.

Также христиан поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что каждый христианин призван нести в себе отблеск, солнце правды Христа. По его словам, этот свет так освещает жизнь, что позволяет видеть путь, ведущий к спасению. Однако он призвал не забывать, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо этого божественного света, не заметить его.

Патриарх Кирилл пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил «просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества», чтобы люди делились друг с другом этим «немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви».

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