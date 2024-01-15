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Министр обороны Британии объявил о начале решающего года для Украины

Министр обороны Британии Шэппс: 2024 год определит судьбу Украины
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Нынешний год станет определяющим в судьбе Украины. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс в прямом эфире на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter) 15 января.

«Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах», — сказал министр.

Он отметил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в наступившем году, так как конфликт на Украине является экзистенциальным для Великобритании. Он также сообщил, что королевство с 2015 года обучило в общей сложности более 60 тыс. украинских военнослужащих.

Он также напомнил, что военный бюджет страны на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд.

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там же Сунак пообещал продолжение поддержки киевского режима со стороны Британии «столько, сколько потребуется» и заявил, что Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов. Отмечалось, что из общей стоимости пакета — £2,5 млрд ($3,19 млрд) — около $255 млн будет направлено на закупку и производство военных дронов.

В тот же день стало известно, что в ходе переговоров по поводу договора о безопасности между Зеленским и Сунаком возникли противоречия по поводу формулировок. Украинские СМИ сообщили, что Зеленский в ходе переговоров использовал слово «гарантии» и формулировку «гарантии безопасности». Сунак же называл это «заверениями в безопасности», причем неоднократно указал на важность именно такой формулировки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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