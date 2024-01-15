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Bild сообщил о секретном плане бундесвера по войне с Россией после поражения ВСУ

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Германия готовится к военному конфликту между НАТО и РФ, который, по сценарию немецкого минобороны, может произойти летом 2025 года после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 января со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщило издание Bild.

«С точностью до места и месяца описываются действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года», — сказано в статье.

Как отмечается в публикации, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, среди которых будут 30 тыс. солдат бундесвера.

Вместе с тем, указывается, что эскалация конфликта якобы может начаться уже летом 2024 года, когда Украина «потерпит поражение из-за недостаточной помощи Запада и масштабного наступления России». Об итогах противостояния не говорится.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» поставила под сомнение данный план.

«Это не секретный план, а прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [Анналены] Бербок», — сказала она.

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11 января депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. На следующий день газета Politico сообщила, что Швеция собирается построить две подводные ударные лодки А26, которые будут патрулировать Балтийское море для «противодействия России».

21 декабря 2023 года подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев придется сражаться уже западным военным.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, однако страна готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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