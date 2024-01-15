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Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Noah Wedel
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 15 января, в комментарии «Известиям» поставила под сомнение опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

«Это не секретный план, а прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [Анналены] Бербок», — заявила дипломат.

Накануне, 14 января, Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году.

В документе предполагается, что весной текущего года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским Вооруженным силам к июню. После этого в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики, утверждает газета.

В результате, как сообщается в материале, в 2025 году, в «день Х» главнокомандующий НАТО, предположительно, отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса, в том числе 30 тыс. военных бундесвера. При этом об итогах возможного противостояния не говорится.

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11 января депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. На следующий день газета Politico сообщила, что Швеция собирается построить две подводные ударные лодки А26, которые будут патрулировать Балтийское море для «противодействия России».

21 декабря 2023 года подполковник Вооруженных сил США в отставке Юджин Виндман также предположил, что поражение Украины приведет к тому, что Россия и НАТО вступят в открытое противостояние. Он отметил, что на карту поставлен авторитет альянса и он может оказаться в таком положении, в котором вместо украинцев придется сражаться уже западным военным.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, однако она готова к любым выпадам со стороны НАТО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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