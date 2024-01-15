«Народный фронт» организовал обучение жителей Белгорода приемам первой помощи, а также распространил в местах массового скопления людей специальные аптечки. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе движения.

«Активисты «Народного фронта» также рассказывают белгородцам о правилах поведения во время обстрела и показывают грамотное использование аптечки в экстренных случаях», — говорится в сообщении.

Как пояснил представитель «Народного фронта», хирург-трансплантолог Михаил Каабак, 10% пострадавших при взрывных травмах погибают от кровотечений, которые потенциально можно было остановить.

«И если есть люди подготовленные, не растерявшиеся, не упавшие в обморок от вида крови — они могут спасти каждого десятого из пострадавших», — добавил он.

Цикл обучения стартовал на базе Медицинского института НИУ БелГУ и продолжился в Шебекино, который подвергается периодическим обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), курс продлится до 29 января. Ожидается, что обучение пройдут более тысячи жителей Белгородской области, которые в дальнейшем передадут знания своим коллегам.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.