«На станции будут отрабатываться технологии для полетов на Луну или Марс»

Первые космонавты будут работать на новой Российской орбитальной станции (РОС) уже в 2028 году. Об этом «Известиям» рассказал заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников. К этому времени на орбите уже состыкуют три базовых модуля — научно-энергетический, узловой и шлюзовой. Такая конфигурация позволит эксплуатировать станцию в пилотируемом режиме. Вместе с тем главный конструктор сообщил, какие технологии будут отработаны на РОС для полетов людей на Луну и Марс и смогут ли космические туристы выходить за пределы станции.

На станции будет суперкомпьютер

— Владимир Евгеньевич, заканчивается создание эскизного проекта РОС. Скажите, когда начнут строить станцию?

— Действительно, мы завершили разработку. Объем итогового документа составил более полутора тысяч томов. Такого масштабного проекта в российской космонавтике за последние 30 лет не делали. По объему его можно сравнить с программой «Энергия-Буран», но это была советская история.

Эскизный проект прошел экспертизу в головных научных организациях «Роскосмоса» и представлен в госкорпорацию на утверждение. Рассчитываем, что в начале февраля он будет принят.

Макет новой Российской орбитальной станции (РОС) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А что дальше?

— Дальше будут заключены государственные контракты и начнется процесс по созданию станции, наземной инфраструктуры, изготовление необходимых ракет-носителей, подготовка космонавтов и так далее.

Основные вехи — это конец 2027 года, когда будет выведен на орбиту первый научно-энергетический модуль, и 2032-й — когда закончится создание станции в базовой конфигурации (шесть главных модулей). В первой половине 2028-го планируется вывести на орбиту узловой и шлюзовой модули. Они будут состыкованы с научно-энергетическим модулем, что позволит прилететь на станцию первым космонавтам.

Важно отметить, что РОС — это системный проект, который тянет за собой другие программы и подпрограммы. В целом в создании станции будут задействованы не менее 100 отечественных предприятий и порядка 200 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Строительство Российской орбитальной станции Фото: ТАСС/Роскосмос

— Почему станцию называют «вечной»?

— В основу концепции РОС заложен модульный принцип. Такая схема позволяет бесконечно наращивать станцию, как конструктор, дополняя ее новыми модулями. Причем любые из них, в том числе базовые, по мере выработки ресурса можно будет заменить на новые. Для перестыковки модулей РОС оснастят специальным роботизированным комплексом.

Глубокая роботизация внешнего контура — одна из ключевых особенностей станции. Кроме большого манипулятора, РОС будет оснащена системой малых манипуляторов. Они предназначены для выполнения различных операций за бортом станции и будут надежными помощниками при осуществлении космонавтами внекорабельной деятельности. Отмечу, что на МКС российских робототехнических средств нет, не было их и на станции «Мир». Была большая разработка под корабль «Буран», но до конца она по известным причинам доведена не была.

Сборка научно-энергетического модуля, который ляжет в основу новой Российской орбитальной служебной станции Фото: РИА Новости/пресс-служба «Роскосмоса»/РКК «Энергия»

— Какие еще ноу-хау нас ожидают?

— Начиная с выбранной полярной орбиты, которая обеспечивает видимость всего земного шара, и заканчивая идеологией совместной работы со спутниковыми группировками.

Например, рассматривается вариант создания на станции стапеля для обслуживания космических аппаратов. Это нужно, чтобы производить их заправку и ремонт на орбите. Конечно, этого требует изменение философии создания спутниковых группировок. Для печати комплектующих на станции предусматривается 3D-принтер. Ряд запчастей будет прибывать с Земли. Благодаря такому подходу РОС может в разы увеличить срок службы спутниковых группировок, кратно повышая их эффективность.

Вместе с тем станция сможет брать на себя исполнение задач тех аппаратов, которые по тем или иным причинам вышли из строя. На их замену иногда может уйти значительное время, однако РОС даст возможность орбитальным группировкам продолжать выполнять свои функции, пока недостающее звено не будет восстановлено.

В целом РОС сможет взять на себя роль центра управления группировками спутников. И еще раз подчеркну — РОС не является конкурентом автоматических аппаратов, РОС дает возможность развития и отработки технологий.

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Хватит ли вычислительных мощностей для этих целей?

— Да, планируется иметь высокие вычислительные мощности, так называемый суперкомпьютер. В его задачи, в том числе, будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю. Такой симбиоз повысит эффективность орбитальных группировок как за счет экономии энергии на связь, так и благодаря увеличению объема полезной информации. Также суперкомпьютер РОС сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников.

Отмечу, что для реализации этих идей необходимо ускоренно развивать технологии лазерной связи и квантовой передачи данных — как между объектами в космосе, так и на линии «орбита – Земля».

Фрагмент макета новой Российской орбитальной станции Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Новая схема управления группировками спутников

— Какие функции РОС может выполнять самостоятельно?

— Станция будет обладать высокой энергетикой. Солнечные батареи большой площади предоставят ей 54 кВт мощности. Для сравнения, на российском сегменте МКС сейчас используют всего 6 кВт (это как три включенных электрочайника). Напряжение сети на РОС планируется 120 В, тогда как сейчас на российском сегменте МКС космонавты используют 28 В. Благодаря своим ресурсам станция будет обладать значительно более широкими возможностями по сравнению с любыми малыми космическими объектами.

В частности, РОС сможет поддерживать работу оборудования, которое производит дистанционное зондирование Земли сразу во всех частотных диапазонах. Например, оборудование станции позволит одновременно получать картинку в видимом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Такие детальные данные могут дать мощный толчок наземным отраслям, которые используют эти данные. Например, развитию сельского хозяйства, освоению Северного морского пути.

Фото: Роскосмос

— Почему важно, чтобы РОС и спутники работали вместе?

— РОС предлагает возможность создания новой схемы управления спутниками. Станция будет взаимодействовать с ними в рамках единой интеллектуальной системы. Причем чем больше аппаратов будет включено в этот контур, тем лучше. Такая схема предоставляет спутникам гораздо больше возможностей. Надеемся, новый подход станет по-настоящему прорывным и позволит отечественной космонавтике перейти на новый технологический уровень.

— Как станция станет ступенькой для освоения дальнего космоса?

— Использовать РОС как перевалочную базу для полетов не планируется. Расчеты показывают, что пока дешевле отправлять аппараты напрямую. Однако станция может выступить полигоном для проверки оборудования и отработки технологий для дальних космических полетов. Это связано с тем, что траектория ее полета проходит через радиационные пояса вблизи Северного и Южного полюсов Земли.

Там обстановка напоминает условия дальнего космоса. Поэтому на станции будут отрабатываться технологии и оборудование для полетов, например, на Луну или Марс.

Фото: Роскосмос

— Как будет осуществляться коммерческое использование станции? Что она даст для экономики России и мира?

— Станция предоставляет принципиально новые возможности для проведения научных экспериментов и создания высокотехнологических продуктов в космосе. Например, выращивание сверхчистых кристаллов, 3D-печать в невесомости или создание новых медицинских препаратов.

Сейчас к работе на станции приглашаются и российские, и зарубежные участники. Взаимодействие может быть реализовано в виде использования инфраструктуры РОС. Также возможно создание на орбите специализированных модулей — лабораторий, ферм, фабрик и жилых помещений в космосе.

Для производителей космической техники будет актуально ее испытание в «боевых» условиях, а РОС может предоставить такую возможность. По сути, на станции новое оборудование может получить летную квалификацию. Это важно, поскольку сейчас создается много нового отечественного оборудования и компонентов элементной базы, которые требуют отработки и испытаний в космосе.

Строительство Российской орбитальной станции Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Игорь Маринин

Космический туризм

— Какие космические корабли будут обслуживать РОС?

— Рассматривали много вариантов. В том числе знаменитые, много раз летавшие «Союзы». В итоге остановились на новом перспективном корабле ПТК. Да, в процессе разработки корабля несколько раз менялась концепция, но в итоге всё утряслось, и корабль строится.

Грузы на станцию будут доставлять модернизированные беспилотные транспортные грузовые корабли «Прогресс». На этапе строительства станции они будут совершать порядка трех-четырех полетов в год. В дальнейшем частота будет зависеть от интенсивности эксплуатации станции. «Прогресс РОС» на начальном этапе планируется использовать с Байконура с последующим переводом на космодром Восточный.

Для запуска пилотируемых кораблей к РОС будет использоваться новая российская ракета-носитель «Ангара-А5М», стартующая с космодрома Восточный.

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Говорили, что постоянное присутствие космонавтов на РОС не обязательно. Это так?

— Да, станция может работать и в автоматическом, и пилотируемом, и в посещаемом режиме. При проектировании было предусмотрено, что ее перевод в беспилотный режим и обратно осуществляется за несколько часов. Для сравнения: на МКС для этого нужно вручную выполнить огромный объем работы, что займет около месяца.

— Как на станции будет реализован космический туризм?

— По сути, Россия была основоположником этого вида деятельности, и РОС также предоставит такую возможность. Система обеспечения жизнедеятельности самой станции рассчитана на шесть человек, тогда как ее экипаж состоит из трех космонавтов. Получается, остается три свободных места. Также на четырехместном ПТК предусмотрено два места для пассажиров.

В дальнейшем, то есть за горизонтом 2032 года, на станции можно оборудовать модули гостиничного типа, которые, в том числе, можно оснастить панорамными иллюминаторами. Такие возможности у российской промышленности есть. Однако подобные путешествия еще долго будут оставаться крайне дорогой услугой.

Космонавт-испытатель Марк Серов на открытии выставки «Российская орбитальная станция: архитектура будущего» Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Смогут ли космические туристы выходить за пределы станции?

— Внекорабельная деятельность — это сложная и рискованная процедура. Поэтому для начала нужно решить вопросы безопасности туристов. Подготовка к выходу — длительная индивидуальная последовательность действий, поэтому прогулки в открытом космосе — это пока далекая перспектива.