 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп значительно опередил конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Общество
Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане
Мир
Во Франции прошли митинги против закона о миграции
Происшествия
Девять человек отравились угарным газом в дагестанском Каспийске
Мир
Генсек ООН строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке
Политика
Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
Мир
Израиль категорически отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе
Мир
Евродепутат назвал «мирную конференцию» по Украине бессмысленной без участия РФ
Мир
Рейс из Казани в Дубай задерживается на 40 часов
Мир
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Общество
Медики госпитализировали 18 пострадавших при обстреле Донецка
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием СПБ
Мир
В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы
Мир
ВСУ признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области
Мир
В МИД РФ осудили противодействие ФРГ иску о геноциде Израиля в Газе
/

«На станции будут отрабатываться технологии для полетов на Луну или Марс»

Главный конструктор проекта РОС Владимир Кожевников — о новых подходах при проектировании орбитального комплекса и его главных задачах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые космонавты будут работать на новой Российской орбитальной станции (РОС) уже в 2028 году. Об этом «Известиям» рассказал заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников. К этому времени на орбите уже состыкуют три базовых модуля — научно-энергетический, узловой и шлюзовой. Такая конфигурация позволит эксплуатировать станцию в пилотируемом режиме. Вместе с тем главный конструктор сообщил, какие технологии будут отработаны на РОС для полетов людей на Луну и Марс и смогут ли космические туристы выходить за пределы станции.

На станции будет суперкомпьютер

— Владимир Евгеньевич, заканчивается создание эскизного проекта РОС. Скажите, когда начнут строить станцию?

— Действительно, мы завершили разработку. Объем итогового документа составил более полутора тысяч томов. Такого масштабного проекта в российской космонавтике за последние 30 лет не делали. По объему его можно сравнить с программой «Энергия-Буран», но это была советская история.

Эскизный проект прошел экспертизу в головных научных организациях «Роскосмоса» и представлен в госкорпорацию на утверждение. Рассчитываем, что в начале февраля он будет принят.

Макет новой российской орбитальной станции (РОС)

Макет новой Российской орбитальной станции (РОС)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А что дальше?

— Дальше будут заключены государственные контракты и начнется процесс по созданию станции, наземной инфраструктуры, изготовление необходимых ракет-носителей, подготовка космонавтов и так далее.

Космическая быль: какой будет лунная станция России и Китая
Альянс двух стран открывает путь к колонизации спутника Земли, полагают эксперты

Основные вехи — это конец 2027 года, когда будет выведен на орбиту первый научно-энергетический модуль, и 2032-й — когда закончится создание станции в базовой конфигурации (шесть главных модулей). В первой половине 2028-го планируется вывести на орбиту узловой и шлюзовой модули. Они будут состыкованы с научно-энергетическим модулем, что позволит прилететь на станцию первым космонавтам.

Важно отметить, что РОС — это системный проект, который тянет за собой другие программы и подпрограммы. В целом в создании станции будут задействованы не менее 100 отечественных предприятий и порядка 200 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Строительство российской орбитальной станции

Строительство Российской орбитальной станции

Фото: ТАСС/Роскосмос

— Почему станцию называют «вечной»?

— В основу концепции РОС заложен модульный принцип. Такая схема позволяет бесконечно наращивать станцию, как конструктор, дополняя ее новыми модулями. Причем любые из них, в том числе базовые, по мере выработки ресурса можно будет заменить на новые. Для перестыковки модулей РОС оснастят специальным роботизированным комплексом.

Глубокая роботизация внешнего контура — одна из ключевых особенностей станции. Кроме большого манипулятора, РОС будет оснащена системой малых манипуляторов. Они предназначены для выполнения различных операций за бортом станции и будут надежными помощниками при осуществлении космонавтами внекорабельной деятельности. Отмечу, что на МКС российских робототехнических средств нет, не было их и на станции «Мир». Была большая разработка под корабль «Буран», но до конца она по известным причинам доведена не была.

Сборка научно-энергетического модуля (НЭМ), который ляжет в основу новой российской орбитальной служебной станции

Сборка научно-энергетического модуля, который ляжет в основу новой Российской орбитальной служебной станции

Фото: РИА Новости/пресс-служба «Роскосмоса»/РКК «Энергия»

— Какие еще ноу-хау нас ожидают?

— Начиная с выбранной полярной орбиты, которая обеспечивает видимость всего земного шара, и заканчивая идеологией совместной работы со спутниковыми группировками.

Например, рассматривается вариант создания на станции стапеля для обслуживания космических аппаратов. Это нужно, чтобы производить их заправку и ремонт на орбите. Конечно, этого требует изменение философии создания спутниковых группировок. Для печати комплектующих на станции предусматривается 3D-принтер. Ряд запчастей будет прибывать с Земли. Благодаря такому подходу РОС может в разы увеличить срок службы спутниковых группировок, кратно повышая их эффективность.

Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м
Путин обсудил перспективы отрасли с молодыми учеными и специалистами из этой сферы

Вместе с тем станция сможет брать на себя исполнение задач тех аппаратов, которые по тем или иным причинам вышли из строя. На их замену иногда может уйти значительное время, однако РОС даст возможность орбитальным группировкам продолжать выполнять свои функции, пока недостающее звено не будет восстановлено.

В целом РОС сможет взять на себя роль центра управления группировками спутников. И еще раз подчеркну — РОС не является конкурентом автоматических аппаратов, РОС дает возможность развития и отработки технологий.

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников

Заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Хватит ли вычислительных мощностей для этих целей?

— Да, планируется иметь высокие вычислительные мощности, так называемый суперкомпьютер. В его задачи, в том числе, будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю. Такой симбиоз повысит эффективность орбитальных группировок как за счет экономии энергии на связь, так и благодаря увеличению объема полезной информации. Также суперкомпьютер РОС сможет предоставлять свои избыточные вычислительные ресурсы бортовым ЭВМ спутников.

Путник с Земли: «Луна-25» откроет тайны зарождения жизни
Какие исследования проведут с помощью российской автоматической станции, запуск которой запланирован на 11 августа

Отмечу, что для реализации этих идей необходимо ускоренно развивать технологии лазерной связи и квантовой передачи данных — как между объектами в космосе, так и на линии «орбита – Земля».

Фрагмент макета новой российской орбитальной станции

Фрагмент макета новой Российской орбитальной станции

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Новая схема управления группировками спутников

— Какие функции РОС может выполнять самостоятельно?

Станция будет обладать высокой энергетикой. Солнечные батареи большой площади предоставят ей 54 кВт мощности. Для сравнения, на российском сегменте МКС сейчас используют всего 6 кВт (это как три включенных электрочайника). Напряжение сети на РОС планируется 120 В, тогда как сейчас на российском сегменте МКС космонавты используют 28 В. Благодаря своим ресурсам станция будет обладать значительно более широкими возможностями по сравнению с любыми малыми космическими объектами.

Бак по расчету: математическая модель обезопасит МКС от микромусора
Как будет устроена система наблюдения за движением на орбите осколков размером менее 10 см

В частности, РОС сможет поддерживать работу оборудования, которое производит дистанционное зондирование Земли сразу во всех частотных диапазонах. Например, оборудование станции позволит одновременно получать картинку в видимом, инфракрасном и рентгеновском диапазонах. Такие детальные данные могут дать мощный толчок наземным отраслям, которые используют эти данные. Например, развитию сельского хозяйства, освоению Северного морского пути.

МКС
Фото: Роскосмос

— Почему важно, чтобы РОС и спутники работали вместе?

— РОС предлагает возможность создания новой схемы управления спутниками. Станция будет взаимодействовать с ними в рамках единой интеллектуальной системы. Причем чем больше аппаратов будет включено в этот контур, тем лучше. Такая схема предоставляет спутникам гораздо больше возможностей. Надеемся, новый подход станет по-настоящему прорывным и позволит отечественной космонавтике перейти на новый технологический уровень.

Инфографика

Как станция станет ступенькой для освоения дальнего космоса?

— Использовать РОС как перевалочную базу для полетов не планируется. Расчеты показывают, что пока дешевле отправлять аппараты напрямую. Однако станция может выступить полигоном для проверки оборудования и отработки технологий для дальних космических полетов. Это связано с тем, что траектория ее полета проходит через радиационные пояса вблизи Северного и Южного полюсов Земли.

Там обстановка напоминает условия дальнего космоса. Поэтому на станции будут отрабатываться технологии и оборудование для полетов, например, на Луну или Марс.

МКС
Фото: Роскосмос

— Как будет осуществляться коммерческое использование станции? Что она даст для экономики России и мира?

— Станция предоставляет принципиально новые возможности для проведения научных экспериментов и создания высокотехнологических продуктов в космосе. Например, выращивание сверхчистых кристаллов, 3D-печать в невесомости или создание новых медицинских препаратов.

Сейчас к работе на станции приглашаются и российские, и зарубежные участники. Взаимодействие может быть реализовано в виде использования инфраструктуры РОС. Также возможно создание на орбите специализированных модулей — лабораторий, ферм, фабрик и жилых помещений в космосе.

Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли
На какие важные вопросы для реализации новых космических проектов ответят миссии серии «Луна»

Для производителей космической техники будет актуально ее испытание в «боевых» условиях, а РОС может предоставить такую возможность. По сути, на станции новое оборудование может получить летную квалификацию. Это важно, поскольку сейчас создается много нового отечественного оборудования и компонентов элементной базы, которые требуют отработки и испытаний в космосе.

Строительство Российской орбитальной станции

Строительство Российской орбитальной станции

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Игорь Маринин

Космический туризм

— Какие космические корабли будут обслуживать РОС?

— Рассматривали много вариантов. В том числе знаменитые, много раз летавшие «Союзы». В итоге остановились на новом перспективном корабле ПТК. Да, в процессе разработки корабля несколько раз менялась концепция, но в итоге всё утряслось, и корабль строится.

Грузы на станцию будут доставлять модернизированные беспилотные транспортные грузовые корабли «Прогресс». На этапе строительства станции они будут совершать порядка трех-четырех полетов в год. В дальнейшем частота будет зависеть от интенсивности эксплуатации станции. «Прогресс РОС» на начальном этапе планируется использовать с Байконура с последующим переводом на космодром Восточный.

Для запуска пилотируемых кораблей к РОС будет использоваться новая российская ракета-носитель «Ангара-А5М», стартующая с космодрома Восточный.

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный

Стартовый комплекс для ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Восточный

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Говорили, что постоянное присутствие космонавтов на РОС не обязательно. Это так?

— Да, станция может работать и в автоматическом, и пилотируемом, и в посещаемом режиме. При проектировании было предусмотрено, что ее перевод в беспилотный режим и обратно осуществляется за несколько часов. Для сравнения: на МКС для этого нужно вручную выполнить огромный объем работы, что займет около месяца.

От орбиты до Луны: крупнейшие достижения СССР и России в космосе
Как Советский Союз совершил прорыв в космос и когда россияне полетят на Луну

Как на станции будет реализован космический туризм?

— По сути, Россия была основоположником этого вида деятельности, и РОС также предоставит такую возможность. Система обеспечения жизнедеятельности самой станции рассчитана на шесть человек, тогда как ее экипаж состоит из трех космонавтов. Получается, остается три свободных места. Также на четырехместном ПТК предусмотрено два места для пассажиров.

В дальнейшем, то есть за горизонтом 2032 года, на станции можно оборудовать модули гостиничного типа, которые, в том числе, можно оснастить панорамными иллюминаторами. Такие возможности у российской промышленности есть. Однако подобные путешествия еще долго будут оставаться крайне дорогой услугой.

Космонавт-испытатель Марк Серов на открытии выставки «Российская орбитальная станция: архитектура будущего»

Космонавт-испытатель Марк Серов на открытии выставки «Российская орбитальная станция: архитектура будущего»

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Смогут ли космические туристы выходить за пределы станции?

— Внекорабельная деятельность — это сложная и рискованная процедура. Поэтому для начала нужно решить вопросы безопасности туристов. Подготовка к выходу — длительная индивидуальная последовательность действий, поэтому прогулки в открытом космосе — это пока далекая перспектива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир