Две электроподстанции в Сирии выведены из строя авиаударами Турции
В результате турецких авиаударов по Сирии, электрические подстанции Камышлы и Амуда в сирийской провинции Эль-Хасака недалеко от границы с Турцией вышли из строя, сообщило 15 января агентство SANA.
Генеральный директор электроэнергетической компании в провинции, инженер Салех Идрис заявил, что две станции — на 66 кВ «Амуда» и на 66 кВ «Камышлы» вышли из строя в результате прямого попадания турецких беспилотников.
23 декабря пресс-служба турецкого министерства обороны сообщила, что турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии. Уничтожено было 29 целей.
В тот же день турецкое минобороны сообщало, что Вооруженные силы Турции провели военные операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Число нейтрализованных боевиков РПК возросло до 16. Операция ВС Турции, уточнили в ведомстве, началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.
9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы партии, против которых вооруженные силы Турции проводят воздушные и наземные операции.