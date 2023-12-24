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Минобороны Турции сообщило об уничтожении 29 объектов РПК

Минобороны Турции: армия уничтожила 29 объектов РПК на севере Ирака и Сирии
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Фото: пресс-служба турецкого министерства обороны
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Турецкая армия нанесла массированные удары с воздуха по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака и Сирии, уничтожено 29 целей. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба турецкого министерства обороны.

«В 22:00 были проведены воздушные операции против террористических объектов на севере Ирака и Сирии. <…> Всего было уничтожено 29 объектов, в том числе пещеры, убежища, укрытия, нефтяные объекты и склады, которые, как считалось, содержали террористов на высоком уровне», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве Турции отметили, что удары были нанесены для предотвращения террористических нападений на народ страны с севера Ирака и Сирии.

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Ранее в этот день турецкое минобороны также сообщало, что Вооруженные силы (ВС) Турции провели военные операции на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Число нейтрализованных боевиков РПК возросло до 16. Как уточняется, операция ВС Турции началась после ранее произошедшей гибели 12 турецких военнослужащих в результате действий противника.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 160 боевиков РПК и 190 объектов были уничтожены в ходе операций ВС Турции в Сирии с 1 октября. При этом Эрдоган отметил, что Турция не позволит создать «террористический коридор» у своих южных границ.

Ранее в этот день министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в Сирии и Ираке с 1 по 8 октября были ликвидированы 150 террористов. Также были уничтожены объекты и источники доходов организаций.

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