Украинский конфликт будет разрешен не раньше мая 2025 года. Такое предположение 14 января высказал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.

Таким образом он прокомментировал начало работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, на повестке которого будут мирные переговоры по ситуациям на Ближнем Востоке и Украине.

По словам бизнесмена, на мероприятии, которое пройдет с 15 по 19 января, будут присутствовать видные государственные деятели из США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Российская делегация при этом на форум не приедет.

«Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — написал он с своем Telegram-канале.

Эффективность обсуждения конфликта в секторе Газа миллиардер не прокомментировал, а лишь указал, что его решение будут обсуждать США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем.

Ранее в этот день сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры заключается в урезании американского финансирования киевского режима. По его словам, единственное, к чему приводит поддержка со стороны США, — это к смерти сотен тысяч невинных людей.

До этого, 12 января, замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт между Россией и Украиной, возможно, не закончится даже в 2025 году. По его мнению, в НАТО ожидают затяжного противостояния с наступлениями и контрнаступлениями.

При этом в начале января офицер ВС США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».