Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о принятии плана финансирования правительства лидерами конгресса
Мир
Посольство КНР выступило против посещения членами конгресса США Тайваня
Мир
Трамп вновь заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну
Общество
В Луганске к концу 2025 года планируют возвести несколько многоквартирных домов
Спорт
НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
Мир
В Баку заявили о непризнании независимости Тайваня и результатов выборов там
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Мир
В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра
Мир
Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу
Мир
Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе
Сюжет:

Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине

Трамп-младший: закончить конфликт на Украине можно лишь урезав финансирование
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры заключается в урезании американского финансирования киевского режима. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о [президенте Украины Владимире] Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», — сказал он в видео, опубликованном 12 января.

По словам Трампа-младшего, если Вашингтон урежет финансирование Киева, то у Зеленского «не будет шанса». Кроме того, сын бывшего президента назвал ложью разговоры о якобы успехах военный действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как в действительности оказалось, что украинская армия нигде не побеждает и, вероятно, даже не предполагалось, что победит. По его словам, единственное, к чему приводит финансирование США, — это смерти сотен тысяч невинных людей.

«То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно», — указал Трамп-младший.

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
Сможет ли Вашингтон найти средства на все внешние конфликты в преддверии выборов президента

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

До этого, 10 января, колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

3 января Кирби сообщил, что направленный Украине 27 декабря 2023 года пакет американской помощи будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024