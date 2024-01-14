Трамп-младший назвал способ завершить конфликт на Украине

Единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры заключается в урезании американского финансирования киевского режима. Об этом заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о [президенте Украины Владимире] Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса», — сказал он в видео, опубликованном 12 января.

По словам Трампа-младшего, если Вашингтон урежет финансирование Киева, то у Зеленского «не будет шанса». Кроме того, сын бывшего президента назвал ложью разговоры о якобы успехах военный действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как в действительности оказалось, что украинская армия нигде не побеждает и, вероятно, даже не предполагалось, что победит. По его словам, единственное, к чему приводит финансирование США, — это смерти сотен тысяч невинных людей.

«То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно», — указал Трамп-младший.

Ранее, 11 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств. Он отметил критическую важность для администрации президента США того, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование.

До этого, 10 января, колумнист Макс Бут в статье для The Washington Post назвал возможность прекращения финансовой помощи со стороны США катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и российских войск, которое станет фатальным для Киева.

3 января Кирби сообщил, что направленный Украине 27 декабря 2023 года пакет американской помощи будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.