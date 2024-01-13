Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в пятницу, 12 января, заявил, что конфликт между Россией и Украиной, возможно, не закончится даже в 2025 году.

«[Завершения конфликта] не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом», — цитирует его слова телеканал Digi 24.

По его мнению, в НАТО ожидают затяжного конфликта с наступлениями и контрнаступлениями. Джоанэ также добавил, что альянс продолжит оказывать поддержку украинцам. По заверениям генсека, в НАТО уверены, что в конгрессе США придут к соглашению по поводу финансирования Украины, и трудностей с выделением средств не возникнет.

При этом 6 января бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украину ждет полная капитуляция в конфликте с Россией и выполнение всех условий Москвы. Он отметил, что у Украины было несколько шансов прекратить боевые действия и начать переговоры. Однако киевский режим сознательно отказался от дипломатического урегулирования конфликта.

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.