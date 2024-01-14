Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о принятии плана финансирования правительства лидерами конгресса
Мир
Посольство КНР выступило против посещения членами конгресса США Тайваня
Мир
Трамп вновь заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну
Общество
В Луганске к концу 2025 года планируют возвести несколько многоквартирных домов
Спорт
НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
Мир
В Баку заявили о непризнании независимости Тайваня и результатов выборов там
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Мир
В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра
Мир
Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу
Мир
Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе

Полиция освободила всех захваченных заключенными тюрем Эквадора заложников

0
Фото: REUTERS/Karen Toro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Эквадора в воскресенье, 14 января, освободила всех сотрудников тюремной охраны и административных служащих, которые были захвачены в заложники заключенными в ходе беспорядков.

«Совместная работа службы <...> и национальной полиции позволила добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности и пенитенциарного надзора, а также административных служащих, которые удерживались в нескольких центрах лишения свободы», — говорится в сообщении Национальной службы комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI), опубликованном в соцсети Х.

Сотрудники тюрем находились в заложниках у взбунтовавшихся заключенных с 11 января.

В авторитетном порядке: чем завершится вооруженный конфликт в Эквадоре
И какова сейчас обстановка в столице республики

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд ввел режим внутреннего военного конфликта, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

10 января глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.

11 января SNAI сообщила, что не менее 178 сотрудников эквадорских тюрем находятся в заложниках у взбунтовавшихся заключенных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024