Полиция освободила всех захваченных заключенными тюрем Эквадора заложников

Полиция Эквадора в воскресенье, 14 января, освободила всех сотрудников тюремной охраны и административных служащих, которые были захвачены в заложники заключенными в ходе беспорядков.

«Совместная работа службы <...> и национальной полиции позволила добиться освобождения всех сотрудников службы безопасности и пенитенциарного надзора, а также административных служащих, которые удерживались в нескольких центрах лишения свободы», — говорится в сообщении Национальной службы комплексной помощи взрослым, лишенным свободы, и несовершеннолетним правонарушителям (SNAI), опубликованном в соцсети Х.

Сотрудники тюрем находились в заложниках у взбунтовавшихся заключенных с 11 января.

Беспорядки в стране начались вечером 9 января, когда стало известно о захвате студии телеканала TC Televisión в Эквадоре вооруженными людьми. СМИ публиковали кадры прямого эфира, на которых видны шестеро мужчин в масках, направляющих оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а из здания всех эвакуировали.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа 9 января после серии бунтов в тюрьмах страны и побега лидеров крупнейших банд ввел режим внутреннего военного конфликта, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Это вызвало волну беспорядков в городах страны.

10 января глава Объединенного командования ВС Эквадора Хайме Вела Эразо сообщил, что военные и полиция страны после начала беспорядков в стране задержали почти 330 предполагаемых преступников, еще пятерых ликвидировали. По словам Эразо, силовикам пришлось за это время вступить в противостояние с тремя террористическими группами.

11 января SNAI сообщила, что не менее 178 сотрудников эквадорских тюрем находятся в заложниках у взбунтовавшихся заключенных.