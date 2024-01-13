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В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию

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Фото: ТАСС/ANATOLY MALTSEV
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Wildberries получала заключение о соответствии (ЗОС) всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности склада в Шушарах, который загорелся 13 января. Об этом говорится в комментарии компании, который поступил «Известиям» в субботу, 13 января.

Ранее, в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга заявили, что сгоревший в результате пожара склад не был введен в эксплуатацию, он не должен был работать без разрешения. Позже врио начальника службы регионального ведомства Вячеслав Захаров повторно заявил «Известиям», что разрешение на ввод в эксплуатацию оформляется в Госстройнадзоре, его компании не выдавали.

В Wildberries при этом сообщили, что для получения ЗОС всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности создается комиссия, в которую входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности. Представители ведомств подтвердили полное соответствие склада проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. Также были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения, добавили в Wildberries.

«После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным», — подытожили в пресс-службе.

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на складе Wildberries. Главное

Пожар на складе произошел ранее в этот день, ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание, которое началось в отделе бытовой химии и личной гигиены, локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Все работники склада были эвакуированы.

По факту произошедшего организована проверка. Предварительной причиной пожара названа неисправность проводки. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко со ссылкой на очевидцев сообщил, что на складе в Санкт-Петербурге частично обрушились крыша и стены. Журналист отметил, что столб черного дыма был виден почти отовсюду.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. В компании заявили, что ущерб возгорания пока уточняется.

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