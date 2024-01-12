Отец журналиста Гонсало Лиры обвинил в его смерти Зеленского и Байдена

Отец умершего в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиры в пятницу, 12 января, обвинил в смерти сына президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Отец журналиста рассказал, что Лира больше восьми месяцев находился в заключении. По его словам, его пытали и держали без связи с внешним миром.

«Посольство США не сделало ничего, чтобы помочь моему сыну. Ответственность за эту трагедию несет Зеленский при попустительстве дряхлого американского президента Джо Байдена», — цитирует его слова журналист Александр Рубинштейн в соцсети Х (бывш. Twitter).

О смерти журналиста Гонсало Лира стало известно ранее в этот день. Американский журналист Такер Карлсон подтвердил эту информацию в соцсети Х со ссылкой на отца Лиры.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог, и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Далее Лира находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.