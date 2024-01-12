Реклама
Прямой эфир
Общество
Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла информацию о его смерти
Мир
СМИ сообщили об отсутствии проверок местоположения немецкого оружия на Украине
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил о поднятии высоты орбиты МКС почти на 3 км
Мир
В ООН назвали удары США по Йемену провокацией расширения конфликта
Общество
МВД объявило в розыск вступившего в ряды ВСУ экс-вице-президента Газпромбанка
Экономика
ЛУКОЙЛ сообщил о приостановке работы на нижегородском заводе
Мир
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гааге
Мир
На теле погибшей в Кемере россиянки не обнаружили следов насилия
Мир
Арахамия заявил об отсутствии необходимой подготовки у мобилизованных бойцов ВСУ
Общество
Минюст РФ признал иноагентом писателя Бориса Акунина
Страна
Две купели организуют в Чите на Крещение
Общество
Победителями конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году стали 1559 НКО
Общество
Сотрудники МЧС спасли четверых пропавших детей на Алтае
Общество
В Крыму сотрудники МЧС спасли 15 котов при пожаре
Мир
В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры

Во Франции автобус с детьми попал в ДТП из-за нетрезвого водителя

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Недалеко от Ниццы автобус с детьми попал в ДТП, в результате которого упал с 10-метровой высоты на железнодорожное полотно. Об этом 12 января сообщает France 3 с ссылкой на прокурора Ниццы.

«Эту информацию сегодня днем ​​подтвердил телеканалу прокурор Ниццы, уточнив, что у этого человека положительный результат теста на наркотики», — пишут журналисты.

Пассажирами общественного транспорта были двое детей, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. 31-летний водитель транспорта был в шоке и легко ранен.

Как утоняется, водитель не справился с управлением и врезался в камень на противоположной стороне дороги, проходящей вдоль горы. Затем автобус сошел на обочину, сорвался вниз на железную дорогу и загорелся. На месте были мобилизованы сотрудники полиции и 34 пожарных.

Капитан пожарной охраны Ниццы считает, что худшего удалось избежать, так как обычно в это время пассажиров в автобусе бывает больше.

Журналисты отмечают, что, согласно Уголовному кодексу Франции, водителя автобуса, вероятно, ожидают лишение водительских прав, пять лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс.

Ранее, 5 января, два человека погибли в ДТП в Турции в результате столкновения двух пассажирских автобусов. Еще восемь человек пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024