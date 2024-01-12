Во Франции автобус с детьми попал в ДТП из-за нетрезвого водителя

Недалеко от Ниццы автобус с детьми попал в ДТП, в результате которого упал с 10-метровой высоты на железнодорожное полотно. Об этом 12 января сообщает France 3 с ссылкой на прокурора Ниццы.

«Эту информацию сегодня днем ​​подтвердил телеканалу прокурор Ниццы, уточнив, что у этого человека положительный результат теста на наркотики», — пишут журналисты.

Пассажирами общественного транспорта были двое детей, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. 31-летний водитель транспорта был в шоке и легко ранен.

Как утоняется, водитель не справился с управлением и врезался в камень на противоположной стороне дороги, проходящей вдоль горы. Затем автобус сошел на обочину, сорвался вниз на железную дорогу и загорелся. На месте были мобилизованы сотрудники полиции и 34 пожарных.

Капитан пожарной охраны Ниццы считает, что худшего удалось избежать, так как обычно в это время пассажиров в автобусе бывает больше.

Журналисты отмечают, что, согласно Уголовному кодексу Франции, водителя автобуса, вероятно, ожидают лишение водительских прав, пять лет тюремного заключения и штраф в размере €75 тыс.

Ранее, 5 января, два человека погибли в ДТП в Турции в результате столкновения двух пассажирских автобусов. Еще восемь человек пострадали.