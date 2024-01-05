Два человека погибли в ДТП с автобусом в Турции
В Турции в результате столкновения пассажирских автобусов погибли два человека, сообщило 5 января турецкое информагентство IHA.
«Автобус вышел из-под контроля в районе Каракурт Сарыкамышского района Карса и попал в аварию. После аварии на место происшествия было направлено множество медицинских бригад», — сказано в сообщении.
В результате аварии погибли два человека, еще восемь пострадали.
Ранее, 2 января, в Турции пассажирский автобус врезался с грузовиком. В результате ДТП пострадали 36 человек, четверо погибли. Предварительно авария произошла из-за густого тумана и обледенения.